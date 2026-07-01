Тест ПДР про подвійний обгін: хто з водіїв порушує правила

Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила
Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про обгін. На ділянці дороги водії синього та червоного автомобілів мають намір виконати обгін транспортних засобів. Хто з них порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій синього автомобіля.
- Лише водій червоного автомобіля.
- Обидва водії порушать правила.
- Обидва водії не порушать правила.
Розбір задачі
Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено ближче як за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті.
Отже, водій червоного авто є порушником.
На перехресті, згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін також заборонений. Але виїзд з житлової зони (про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона") не вважається перехрестям, це прилегла територія, згідно з пунктом 1.10 ПДР.
Таким чином водій синього авто не порушує правила.
Правильна відповідь №2
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