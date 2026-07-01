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Головна Авто Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 20:40
Тест ПДР про подвійний обгін: хто з водіїв порушує правила
Схема виконання обгонів. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про обгін. На ділянці дороги водії синього та червоного автомобілів мають намір виконати обгін транспортних засобів. Хто з них порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише водій синього автомобіля.
  2. Лише водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії порушать правила.
  4. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено ближче як за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті.

Отже, водій червоного авто є порушником.

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На перехресті, згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін також заборонений. Але виїзд з житлової зони (про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона") не вважається перехрестям, це прилегла територія, згідно з пунктом 1.10 ПДР.

Таким чином водій синього авто не порушує правила.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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