Підступний тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

Траєкторія руху автомобіля. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та загальних положень ПДР. На ділянці зі знаком 4.1 "Рух прямо" водій жовтого автомобіля має намір повернути праворуч до магазину. Чи дозволено йому виконати цей маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо водій там працює. Заборонено.

Розбір задачі

Знак 4.1 "Рух прямо" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.

Згідно з пунктом 1.10 ПДР, прилеглою є територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них.

У зображеній на малюнку ситуації, заїзд до магазину також вважається прилеглою територією, адже вона не призначена для наскрізного проїзду.

Правильна відповідь №1

