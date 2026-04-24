Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Тест ПДР з регулювальником: хто може продовжити рух

Тест ПДР з регулювальником: хто може продовжити рух

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 20:40
Схема руху ТЗ на перехресті з регулювальником. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті зелена стрілочка світлофора дозволяє поворот праворуч. Водночас регулювальник стоїть з правою рукою, витягнуту вперед. Водій синього автомобіля має намір повернути праворуч, а водій червоного — ліворуч. Хто з них продовжить рух без порушення правил у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва мають право на проїзд.
  4. Обидва не мають право на проїзд.

Розбір задачі

Тест ПДР: кому дозволений рух

Читаємо пункт 8.3  ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед  та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання.

Читайте також:

Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків і розмітки".

Таким чином на сигнали світлофора у зображеній ситуації звертати увагу не потрібно.

Згідно з пунктом 8.8 ПДР, якщо права рука регулювальника витягнута вперед, то з його лівого боку нерейковим транспортним засобам дозволено рух у всіх напрямках.

Отже, обидва водії мають право на проїзд.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації