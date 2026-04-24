Тест ПДР з регулювальником: хто може продовжити рух

Схема руху ТЗ на перехресті з регулювальником. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті зелена стрілочка світлофора дозволяє поворот праворуч. Водночас регулювальник стоїть з правою рукою, витягнуту вперед. Водій синього автомобіля має намір повернути праворуч, а водій червоного — ліворуч. Хто з них продовжить рух без порушення правил у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва мають право на проїзд. Обидва не мають право на проїзд.

Розбір задачі

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання.

Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків і розмітки".

Таким чином на сигнали світлофора у зображеній ситуації звертати увагу не потрібно.

Згідно з пунктом 8.8 ПДР, якщо права рука регулювальника витягнута вперед, то з його лівого боку нерейковим транспортним засобам дозволено рух у всіх напрямках.

Отже, обидва водії мають право на проїзд.

Правильна відповідь №3

