Тест ПДД с регулировщиком: кто может продолжить движение
Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке зеленая стрелочка светофора разрешает поворот направо. В то же время регулировщик стоит с правой рукой, вытянутой вперед. Водитель синего автомобиля намерен повернуть направо, а водитель красного — налево. Кто из них продолжит движение без нарушения правил в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба имеют право на проезд.
- Оба не имеют право на проезд.
Разбор задачи
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.
Водители и пешеходы должны выполнять дополнительные требования регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофоров, требованиям дорожных знаков и разметке".
Таким образом на сигналы светофора в изображенной ситуации обращать внимание не нужно.
Согласно пункту 8.8 ПДД, если правая рука регулировщика вытянута вперед, то с его левой стороны нерельсовым транспортным средствам разрешено движение во всех направлениях.
Следовательно, оба водителя имеют право на проезд.
Правильный ответ №3
