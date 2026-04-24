Тест ПДД с регулировщиком: кто может продолжить движение

Дата публикации 24 апреля 2026 20:40
Схема движения ТС на перекрестке с регулировщиком. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке зеленая стрелочка светофора разрешает поворот направо. В то же время регулировщик стоит с правой рукой, вытянутой вперед. Водитель синего автомобиля намерен повернуть направо, а водитель красного — налево. Кто из них продолжит движение без нарушения правил в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба имеют право на проезд.
  4. Оба не имеют право на проезд.

Разбор задачи

Тест ПДР: кому дозволений рух

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Водители и пешеходы должны выполнять дополнительные требования регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофоров, требованиям дорожных знаков и разметке".

Таким образом на сигналы светофора в изображенной ситуации обращать внимание не нужно.

Согласно пункту 8.8 ПДД, если правая рука регулировщика вытянута вперед, то с его левой стороны нерельсовым транспортным средствам разрешено движение во всех направлениях.

Следовательно, оба водителя имеют право на проезд.

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
