Коварный тест ПДД: разрешен ли поворот направо: разрешен ли поворот направо

Траектория движения автомобиля. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков и общих положений ПДД. На участке со знаком 4.1 "Движение прямо" водитель желтого автомобиля намерен повернуть направо к магазину. Разрешено ли ему выполнить этот маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если водитель там работает. Запрещено.

Разбор задачи

Знак 4.1 "Движение прямо" разрешает проезд только в указанном направлении. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

Согласно пункту 1.10 ПДД, прилегающей является территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них.

В изображенной на рисунке ситуации, заезд в магазин также считается прилегающей территорией, ведь она не предназначена для сквозного проезда.

Правильный ответ №1

