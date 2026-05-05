Коварный тест ПДД: разрешен ли поворот направо: разрешен ли поворот направо

Коварный тест ПДД: разрешен ли поворот направо

Коварный тест ПДД: разрешен ли поворот направо

Дата публикации 5 мая 2026 20:10
Траектория движения автомобиля. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков и общих положений ПДД. На участке со знаком 4.1 "Движение прямо" водитель желтого автомобиля намерен повернуть направо к магазину. Разрешено ли ему выполнить этот маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если водитель там работает.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений поворот

Знак 4.1 "Движение прямо" разрешает проезд только в указанном направлении. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

Согласно пункту 1.10 ПДД, прилегающей является территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них.

В изображенной на рисунке ситуации, заезд в магазин также считается прилегающей территорией, ведь она не предназначена для сквозного проезда.

Правильный ответ №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
