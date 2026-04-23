Україна
Главная Авто Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток последним

Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток последним

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 20:40
Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток последним
Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о проезде перекрестков. На Т-образном перекрестке легковушка движется прямо, а грузовик и трамвай поворачивают налево. На участке установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу". Кто из водителей проедет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Водитель автомобиля.
  2. Водитель грузовика.
  3. Водитель трамвая.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде останнім

Перед легковушкой и грузовиком стоит знак 2.3 "Главная дорога", а перед трамваем — 2.1 "Уступить дорогу". Это нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Легковушка и грузовик находятся на главной дороге, а трамвай — на второстепенной.

Согласно пункту 16.11 ПДД, на перекрестке неравнозначных дорог водитель, движущийся по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются по главной дороге, независимо от направления их движения. Преимущество трамвая перед автомобилями действует только при условии пребывания в равнозначных условиях.

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
