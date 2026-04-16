Главная Авто Полезный тест ПДД: кто может игнорировать эти знаки?

Дата публикации 16 апреля 2026 20:40
Два дорожных знака. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Изображены два знака: 4.2 "Движение направо" и 4.3 "Движение налево". Водители каких транспортных средств могут не выполнять их требования?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Которые движутся по установленным маршрутам.
  2. Которые принадлежать гражданам, проживающим в этой зоне.
  3. Которые обслуживают предприятие в этой зоне.
  4. Ответы 2 и 3.
  5. Ответы 1, 2 и 3.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто може ігнорувати вимоги цих знаків

Знак 4.2 "Движение направо" разрешает движение только в указанном направлении. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

Знак 4.3 "Движение налево" разрешает в указанном направлении, а также разворот. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

То есть игнорировать эти знаки имеют право водители общественного транспорта, которые движутся по своим маршрутам.

Правильный ответ №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
