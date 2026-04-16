Полезный тест ПДД: кто может игнорировать эти знаки?

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Изображены два знака: 4.2 "Движение направо" и 4.3 "Движение налево". Водители каких транспортных средств могут не выполнять их требования?

Варианты ответа

Которые движутся по установленным маршрутам. Которые принадлежать гражданам, проживающим в этой зоне. Которые обслуживают предприятие в этой зоне. Ответы 2 и 3. Ответы 1, 2 и 3.

Разбор задачи

Знак 4.2 "Движение направо" разрешает движение только в указанном направлении. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

Знак 4.3 "Движение налево" разрешает в указанном направлении, а также разворот. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

Читайте также:

То есть игнорировать эти знаки имеют право водители общественного транспорта, которые движутся по своим маршрутам.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: