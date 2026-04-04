Хитрый тест ПДД: какой знак обязывает водителя уступить дорогу

Три знака приоритета. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и о преимуществе на дороге. Перед вами три знака приоритета. Какой из них обязывает водителя уступить дорогу?

Правильный ответ на вопрос дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знак 2. Знаки 1 и 2. Знаки 2 и 3. Знак 1. Все изображенные знаки. Ни один из изображенных знаков.

Разбор задачи

Знак 2.5 "Преимущество встречного движения". Запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, расположенным на узком участке. Знак устанавливается непосредственно перед перекрестком или узким участком дороги. Знак 2.1 "Уступить дорогу". Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге, а при наличии таблички 7.8 "Направление главной дороги" — транспортным средствам, движущимся по главной дороге. Знак устанавливается непосредственно перед перекрестком или узким участком дороги. Вне населенных пунктов на дорогах с твердым покрытием знак 2.1 повторяется с дополнительной табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта". Знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Запрещается проезд без остановки перед разметкой 1.12 (стоп-линия), а в случае, когда она отсутствует, перед знаком. Необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 7.8 "Направление главной дороги" — транспортным средствам, движущимся по главной дороге, а также справа по равнозначной дороге. Знак устанавливается непосредственно перед перекрестком или узким участком дороги.

Правильный ответ №5

