Головна Авто Хитрий тест ПДР: який знак зобовʼязує водія дати дорогу

Хитрий тест ПДР: який знак зобовʼязує водія дати дорогу

Дата публікації: 4 квітня 2026 19:40
Три знаки пріоритету. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та про перевагу на дорозі. Перед вами три знаки пріоритету. Який з них зобовʼязує водія поступитися дорогою?

Правильну відповідь на питання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Знак 2.
  2. Знаки 1 і 2.
  3. Знаки 2 і 3.
  4. Знак 1.
  5. Всі зображені знаки.
  6. Жоден з зображених знаків.

Розбір задачі

Тест ПДР: який знак змушує дати дорогу

  1. Знак 2.5 "Перевага зустрічного руху". Забороняється в’їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці. Знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги.
  2. Знак 2.1 "Дати дорогу". Водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під’їжджають до нерегульованого перехрестя головною дорогою, а за наявності таблички 7.8 "Напрямок головної дороги" — транспортним засобам, що рухаються головною дорогою. Знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги. Поза населеними пунктами на дорогах з твердим покриттям знак 2.1 повторюється з додатковою табличкою 7.1.1 "Відстань до об’єкта".
  3. Знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Забороняється проїзд без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінія), а у разі, коли вона відсутня, перед знаком. Необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається, а за наявності таблички 7.8 "Напрямок головної дороги" — транспортним засобам, що рухаються головною дорогою, а також праворуч рівнозначною дорогою. Знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги.

Правильна відповідь №5

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
