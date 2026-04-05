Тест ПДД об обгоне: кто нарушает правила

Задача по теме об обгоне. Синий автомобиль выполняет обгон зеленой машины, а красная машина намерена опередить грузовик. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба нарушают. Оба не нарушают.

Разбор задачи

Синий автомобиль выполняет обгон непосредственно на перекрестке. Согласно пункту 14.6 (а) ПДД, обгон на перекрестке запрещен.

Красный автомобиль обгоняет грузовик на участке с ограниченной обзорностью (крутой поворот, деревья мешают обзорности), что запрещено пунктом 14.6 (г) ПДД.

Правильный ответ №3

