Тест ПДД об обгоне: кто нарушает правила

Тест ПДД об обгоне: кто нарушает правила

Дата публикации 5 апреля 2026 19:45
Схема обгона на дороге. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об обгоне. Синий автомобиль выполняет обгон зеленой машины, а красная машина намерена опередить грузовик. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба нарушают.
  4. Оба не нарушают.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

Синий автомобиль выполняет обгон непосредственно на перекрестке. Согласно пункту 14.6 (а) ПДД, обгон на перекрестке запрещен.

Красный автомобиль обгоняет грузовик на участке с ограниченной обзорностью (крутой поворот, деревья мешают обзорности), что запрещено пунктом 14.6 (г) ПДД.

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
