Тест ПДД об обгоне: кто нарушает правила
Задача по теме об обгоне. Синий автомобиль выполняет обгон зеленой машины, а красная машина намерена опередить грузовик. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба нарушают.
- Оба не нарушают.
Разбор задачи
Синий автомобиль выполняет обгон непосредственно на перекрестке. Согласно пункту 14.6 (а) ПДД, обгон на перекрестке запрещен.
Красный автомобиль обгоняет грузовик на участке с ограниченной обзорностью (крутой поворот, деревья мешают обзорности), что запрещено пунктом 14.6 (г) ПДД.
Правильный ответ №3
