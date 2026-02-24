Видео
Видео

Хитрый тест ПДД — какой вариант разворота разрешен

Дата публикации 24 февраля 2026 20:40
Тест ПДД на знание разметки: какая траектория разворота разрешена
Схемы разворота на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и на знание дорожной разметки. Какая траектория разворота разрешается водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Траектория №1.
  2. Траектория №2.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: як правильно виконати розворот

В пункте 10.7 ПДД перечислены все случаи, когда разворот запрещен. Согласно этому пункту, разворот на перекрестке разрешен. Более того, на участке не установлен знак 3.24 "Разворот запрещен".

Траектория №1 предусматривает пересечение разметки 1.11 (узкая сплошная линия вместе с прерывистой). Хотя ее разрешается пересекать со стороны прерывистой части, при завершении маневра водитель будет вынужден пересечь сплошную линию, что запрещено.

Траектория №2 проходит без пересечения запрещающей разметки, то есть является разрешенной.

Правильный ответ №2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
