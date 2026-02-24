Тест ПДД на знание разметки: какая траектория разворота разрешена

Хитрый тест ПДД — какой вариант разворота разрешен
Задача по теме о начале движения и изменении его направления и на знание дорожной разметки. Какая траектория разворота разрешается водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектория №1.
- Траектория №2.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
В пункте 10.7 ПДД перечислены все случаи, когда разворот запрещен. Согласно этому пункту, разворот на перекрестке разрешен. Более того, на участке не установлен знак 3.24 "Разворот запрещен".
Траектория №1 предусматривает пересечение разметки 1.11 (узкая сплошная линия вместе с прерывистой). Хотя ее разрешается пересекать со стороны прерывистой части, при завершении маневра водитель будет вынужден пересечь сплошную линию, что запрещено.
Траектория №2 проходит без пересечения запрещающей разметки, то есть является разрешенной.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!