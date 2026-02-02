Видео
Главная Авто Тест ПДД — разрешено ли водителю выполнить обгон

Тест ПДД — разрешено ли водителю выполнить обгон

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 06:45
Тест ПДД: разрешено ли водителю желтого авто выполнить обгон?
Водитель желтого авто намерен выполнить обгон. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предупредительных дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли водителю желтого автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено только в светлое время суток.
  3. Разрешено, если нет гололеда.
  4. Разрешено, если закончит обгон до поворота.
  5. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений обгін?

На дороге установлен предупредительный знак 1.13 "Скользкая дорога", который сам по себе не запрещает обгон. Однако изображенный участок имеет ограниченную обзорность из-за поворота дороги и деревьев, закрывающих видимость.

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен "в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".

Правильный ответ

№5

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
