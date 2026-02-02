Тест ПДД: разрешено ли водителю желтого авто выполнить обгон?

Тест ПДД — разрешено ли водителю выполнить обгон
Задача на знание предупредительных дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли водителю желтого автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено только в светлое время суток.
- Разрешено, если нет гололеда.
- Разрешено, если закончит обгон до поворота.
- Запрещено.
Разбор задачи
На дороге установлен предупредительный знак 1.13 "Скользкая дорога", который сам по себе не запрещает обгон. Однако изображенный участок имеет ограниченную обзорность из-за поворота дороги и деревьев, закрывающих видимость.
Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен "в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".
Правильный ответ
№5
