Тест ПДД: разрешено ли водителю желтого авто выполнить обгон?

Водитель желтого авто намерен выполнить обгон. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предупредительных дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли водителю желтого автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено только в светлое время суток. Разрешено, если нет гололеда. Разрешено, если закончит обгон до поворота. Запрещено.

Разбор задачи

На дороге установлен предупредительный знак 1.13 "Скользкая дорога", который сам по себе не запрещает обгон. Однако изображенный участок имеет ограниченную обзорность из-за поворота дороги и деревьев, закрывающих видимость.

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен "в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".

Правильный ответ

№5

