Хитрый тест ПДД — кто нарушает правила на повороте

Хитрый тест ПДД — кто нарушает правила на повороте

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 14:24
Сложная задача по ПДД: кто из водителей нарушает правила при повороте налево
Движение автомобилей на перекрестке с трамвайными путями. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель серого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Водители серого и синего автомобилей.
  4. Водитель красного автомобиля.
  5. Водители красного и синего автомобилей.
  6. Никто не нарушает правил.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила на повороті?

На перекрестке водители трех автомобилей планируют поворот налево. Зеленый сигнал светофора разрешает движение всем, однако важно соблюдать правила расположения на проезжей части.

Водитель серого автомобиля осуществляет поворот с трамвайных путей попутного направления. Синий и красный автомобили находятся на полосах для нерельсового транспорта.

Установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам". Согласно ему, с правой полосы, где находится синий автомобиль, разрешено движение только прямо, поэтому водитель синего авто нарушает правила.

Также этот знак определяет порядок движения через перекресток: при наличии знака 5.16 поворот налево следует выполнять именно с соответствующей полосы движения, а не с трамвайных путей.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

Таким образом водитель серого автомобиля также является нарушителем.

Правильный ответ

№3

