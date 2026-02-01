Складна задача з ПДР: хто з водіїв порушує правила під час повороту ліворуч

Рух автомобілів на перехресті з трамвайними коліями. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи поворот ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій сірого автомобіля. Водій синього автомобіля. Водії сірого та синього автомобілів. Водій червоного автомобіля. Водії червоного та синього автомобілів. Ніхто не порушує правил.

Розбір задачі

На перехресті водії трьох автомобілів планують поворот ліворуч. Зелений сигнал світлофора дозволяє рух усім, проте важливо дотримуватися правил розташування на проїзній частині.

Водій сірого автомобіля здійснює поворот з трамвайних колій попутного напрямку. Синій та червоний автомобілі знаходяться на смугах для нерейкового транспорту.

Встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах". Згідно з ним, з правої смуги, де знаходиться синій автомобіль, дозволено рух лише прямо, тому водій синього авто порушує правила.

Також цей знак визначає порядок руху через перехрестя: за наявності знака 5.16 поворот ліворуч слід виконувати саме з відповідної смуги руху, а не з трамвайних колій.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

Таким чином водій сірого автомобіля також є порушником.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: