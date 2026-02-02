Тест ПДР: чи дозволено водієві жовтого авто виконати обгін?

Водій жовтого авто має намір виконати обгін. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено лише у світлу пору доби. Дозволено, якщо немає ожеледиці. Дозволено, якщо закінчить обгін до повороту. Заборонено.

Розбір задачі

На дорозі встановлено попереджувальний знак 1.13 "Слизька дорога", який сам по собі не забороняє обгін. Проте зображена ділянка має обмежену оглядовість через поворот дороги та дерева, що закривають видимість.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено "у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".

Правильна відповідь

№5

