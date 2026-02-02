Відео
Тест ПДР — чи дозволено водієві виконати обгін

Тест ПДР — чи дозволено водієві виконати обгін

Дата публікації: 2 лютого 2026 06:45
Тест ПДР: чи дозволено водієві жовтого авто виконати обгін?
Водій жовтого авто має намір виконати обгін. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено лише у світлу пору доби.
  3. Дозволено, якщо немає ожеледиці.
  4. Дозволено, якщо закінчить обгін до повороту.
  5. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений обгін?

На дорозі встановлено попереджувальний знак 1.13 "Слизька дорога", який сам по собі не забороняє обгін. Проте зображена  ділянка має обмежену оглядовість через поворот дороги та дерева, що закривають видимість.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено "у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
