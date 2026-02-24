Тест ПДР на знання розмітки: яка траєкторія розвороту дозволена

Хитрий тест ПДР—який варіант розвороту дозволений
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку та на знання дорожньої розмітки. Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Траєкторія №1.
- Траєкторія №2.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
У пункті 10.7 ПДР перераховані усі випадки, коли розворот заборонений. Згідно з цим пунктом, розворот на перехресті дозволений. Щобільше, на ділянці не встановлений знак 3.24 "Розворот заборонено".
Траєкторія №1 передбачає перетин розмітки 1.11 (вузька суцільна лінія разом з переривчастою). Хоча її дозволяється перетинати з боку переривчастої частини, при завершенні маневру водій буде змушений перетнути суцільну лінію, що заборонено.
Траєкторія №2 проходить без перетину заборонної розмітки, тобто є дозволеною.
Правильна відповідь №2
