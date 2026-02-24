Відео
Хитрий тест ПДР—який варіант розвороту дозволений

Дата публікації: 24 лютого 2026 20:40
Тест ПДР на знання розмітки: яка траєкторія розвороту дозволена
Схеми розвороту на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку та на знання дорожньої розмітки. Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Траєкторія №1.
  2. Траєкторія №2.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: як правильно виконати розворот

У пункті 10.7 ПДР перераховані усі випадки, коли розворот заборонений. Згідно з цим пунктом, розворот на перехресті дозволений. Щобільше, на ділянці не встановлений знак 3.24 "Розворот заборонено".

Траєкторія №1 передбачає перетин розмітки 1.11 (вузька суцільна лінія разом з переривчастою). Хоча її дозволяється перетинати з боку переривчастої частини, при завершенні маневру водій буде змушений перетнути суцільну лінію, що заборонено.

Траєкторія №2 проходить без перетину заборонної розмітки, тобто є дозволеною.

Правильна відповідь №2

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
