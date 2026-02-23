Видео
Україна
Видео

Сложный тест ПДД — какому велосипедисту надо уступить дорогу

Сложный тест ПДД — какому велосипедисту надо уступить дорогу

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 20:40
Тест ПДД для водителей: кто имеет преимущество на перекрестке с велосипедистами
Сложная дорожная ситуация с участием велосипедистов. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о требованиях к велосипедистам и о проезде перекрестков. Какому из велосипедистов должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Велосипедисту 1.
  2. Велосипедисту 2.
  3. Должен уступить дорогу обоим.
  4. Не должен уступать дорогу обоим.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Велосипедист №1 движется по велосипедной дорожке через переезд, обозначенный знаком 5.92.1 "Велосипедный переезд". Так как дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".

Велосипедист №2 движется по обычной дороге навстречу автомобилю. Так как они находятся на равнозначных дорогах, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога", водитель желтого авто при повороте налево должен уступить дорогу встречному транспорту, едущему прямо.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
