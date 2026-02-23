Тест ПДД для водителей: кто имеет преимущество на перекрестке с велосипедистами

Сложный тест ПДД — какому велосипедисту надо уступить дорогу
Задача по темам о требованиях к велосипедистам и о проезде перекрестков. Какому из велосипедистов должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Велосипедисту 1.
- Велосипедисту 2.
- Должен уступить дорогу обоим.
- Не должен уступать дорогу обоим.
Разбор задачи
Велосипедист №1 движется по велосипедной дорожке через переезд, обозначенный знаком 5.92.1 "Велосипедный переезд". Так как дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, читаем пункт 6.5 ПДД:
"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".
Велосипедист №2 движется по обычной дороге навстречу автомобилю. Так как они находятся на равнозначных дорогах, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога", водитель желтого авто при повороте налево должен уступить дорогу встречному транспорту, едущему прямо.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!