Тест ПДД для водителей: кто имеет преимущество на перекрестке с велосипедистами

Сложная дорожная ситуация с участием велосипедистов. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о требованиях к велосипедистам и о проезде перекрестков. Какому из велосипедистов должен уступить дорогу водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Велосипедисту 1. Велосипедисту 2. Должен уступить дорогу обоим. Не должен уступать дорогу обоим.

Разбор задачи

Велосипедист №1 движется по велосипедной дорожке через переезд, обозначенный знаком 5.92.1 "Велосипедный переезд". Так как дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".

Велосипедист №2 движется по обычной дороге навстречу автомобилю. Так как они находятся на равнозначных дорогах, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога", водитель желтого авто при повороте налево должен уступить дорогу встречному транспорту, едущему прямо.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: