Главная Авто Тест по ПДД — кто нарушает правила на развороте

Тест по ПДД — кто нарушает правила на развороте

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 06:45
Тест ПДД: кто нарушает правила при развороте на перекрестке?
Схема разворота красного и желтого автомобилей на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают.
  4. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

Зеленый сигнал светофора разрешает движение во всех направлениях. Но на перекрестке установлен временный знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который, впрочем, не запрещает выполнение разворота.

Знак 5.16 "Направления движения по полосам" разрешает поворот налево с обеих полос. Если этот знак разрешает поворот налево, он также разрешает разворот. Но согласно правилам, разворот можно выполнять только с крайней левой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Желтый автомобиль находится в правой полосе, поэтому выполнять разворот ему запрещено.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
