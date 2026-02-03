Тест ПДР: хто порушує правила під час розвороту на перехресті?

Схема розвороту червоного та жовтого автомобілів на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Обидва водії порушують. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

Зелений сигнал світлофора дозволяє рух в усіх напрямках. Але на перехресті встановлено тимчасовий знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який, втім, не забороняє виконання розвороту.

Знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" дозволяє поворот ліворуч з обох смуг. Якщо цей знак дозволяє поворот ліворуч, він також дозволяє розворот. Але згідно з правилами, розворот можна виконувати лише з крайньої лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Жовтий автомобіль знаходиться у правій смузі, тому виконувати розворот йому заборонено.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: