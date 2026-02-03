Тест ПДР: хто порушує правила під час розвороту на перехресті?

Тест з ПДР — хто порушує правила на розвороті
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи розворот у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Обидва водії порушують.
- Обидва водії не порушують.
Розбір задачі
Зелений сигнал світлофора дозволяє рух в усіх напрямках. Але на перехресті встановлено тимчасовий знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який, втім, не забороняє виконання розвороту.
Знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" дозволяє поворот ліворуч з обох смуг. Якщо цей знак дозволяє поворот ліворуч, він також дозволяє розворот. Але згідно з правилами, розворот можна виконувати лише з крайньої лівої смуги.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Жовтий автомобіль знаходиться у правій смузі, тому виконувати розворот йому заборонено.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
