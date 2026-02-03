Відео
Тест з ПДР — хто порушує правила на розвороті

Тест з ПДР — хто порушує правила на розвороті

Дата публікації: 3 лютого 2026 06:45
Тест ПДР: хто порушує правила під час розвороту на перехресті?
Схема розвороту червоного та жовтого автомобілів на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують.
  4. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Зелений сигнал світлофора дозволяє рух в усіх напрямках. Але на перехресті встановлено тимчасовий знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який, втім, не забороняє виконання розвороту.

Знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" дозволяє поворот ліворуч з обох смуг. Якщо цей знак дозволяє поворот ліворуч, він також дозволяє розворот. Але згідно з правилами, розворот можна виконувати лише з крайньої лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Жовтий автомобіль знаходиться у правій смузі, тому виконувати розворот йому заборонено.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
