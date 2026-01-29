Тест ПДР: чи порушить водій правила під час виїзду на односторонню дорогу

Траєкторії руху автомобіля на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якими траєкторіями дозволено рух водієві автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Дозволено за будь-якою траєкторією. Траєкторія 1 та 3 Траєкторія 2 та 3 Траєкторія 1 Траєкторія 3

Розбір задачі

На перехресті встановлено знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" (показує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух). Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, показаному стрілкою.

Але повернути праворуч водій може лише у крайню праву смугу за траєкторією 1, адже проїзд за траєкторією 2 вважатиметься порушенням правил.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Водночас ніщо не заважає водієві проїхати прямо на дорогу з двостороннім рухом (траєкторія 3).

Правильна відповідь

№2

