Тест ПДР: чи порушить водій правила під час виїзду на односторонню дорогу

Каверзний тест ПДР — куди дозволений рух автомобіля
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якими траєкторіями дозволено рух водієві автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Дозволено за будь-якою траєкторією.
- Траєкторія 1 та 3
- Траєкторія 2 та 3
- Траєкторія 1
- Траєкторія 3
Розбір задачі
На перехресті встановлено знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" (показує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух). Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, показаному стрілкою.
Але повернути праворуч водій може лише у крайню праву смугу за траєкторією 1, адже проїзд за траєкторією 2 вважатиметься порушенням правил.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".
Водночас ніщо не заважає водієві проїхати прямо на дорогу з двостороннім рухом (траєкторія 3).
Правильна відповідь
№2
