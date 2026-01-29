Тест ПДД: нарушит ли водитель правила при выезде на одностороннюю дорогу

Каверзный тест ПДД — куда разрешено движение автомобиля
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. По каким траекториям разрешено движение водителю автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Разрешено по любой траектории.
- Траектория 1 и 3
- Траектория 2 и 3
- Траектория 1
- Траектория 3
Разбор задачи
На перекрестке установлен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" (показывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение). Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении, показанном стрелкой.
Но повернуть направо водитель может только в крайнюю правую полосу по траектории 1, ведь проезд по траектории 2 будет считаться нарушением правил.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".
В то же время ничто не мешает водителю проехать прямо на дорогу с двусторонним движением (траектория 3).
Правильный ответ
№2
