Україна
Видео

Каверзный тест ПДД — куда разрешено движение автомобиля

Дата публикации 29 января 2026 06:45
Тест ПДД: нарушит ли водитель правила при выезде на одностороннюю дорогу
Траектории движения автомобиля на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. По каким траекториям разрешено движение водителю автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешено по любой траектории.
  2. Траектория 1 и 3
  3. Траектория 2 и 3
  4. Траектория 1
  5. Траектория 3

Разбор задачи

Тест ПДР: куди дозволено їхати?

На перекрестке установлен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" (показывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение). Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении, показанном стрелкой.

Но повернуть направо водитель может только в крайнюю правую полосу по траектории 1, ведь проезд по траектории 2 будет считаться нарушением правил.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

В то же время ничто не мешает водителю проехать прямо на дорогу с двусторонним движением (траектория 3).

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

