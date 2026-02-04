Тест ПДД: где разрешена остановка в зоне проведения дорожных работ

Интересный тест ПДД — где может остановиться автомобиль
Задача на знание дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. В каком месте водитель может остановить автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- В месте А.
- В месте Б.
- В местах Б и В.
- В месте В.
- Все места разрешены.
- Все места запрещены.
Разбор задачи
Участок обозначен знаком 1.37 "Дорожные работы". Правила запрещают остановку ближе чем за 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ, а также непосредственно в зоне работ, если это создает препятствия.
Читаем пункт 15.9 (есть) ПДД:
"Остановка запрещается ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам".
Место А находится слишком близко к зоне работ, поэтому остановка там запрещена. Места Б и В расположены на безопасном расстоянии.
Правильный ответ
№3
