Тест ПДД: где разрешена остановка в зоне проведения дорожных работ

Схема остановки авто возле места дорожных работ. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. В каком месте водитель может остановить автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

В месте А. В месте Б. В местах Б и В. В месте В. Все места разрешены. Все места запрещены.

Разбор задачи

Участок обозначен знаком 1.37 "Дорожные работы". Правила запрещают остановку ближе чем за 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ, а также непосредственно в зоне работ, если это создает препятствия.

Читаем пункт 15.9 (есть) ПДД:

"Остановка запрещается ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам".

Место А находится слишком близко к зоне работ, поэтому остановка там запрещена. Места Б и В расположены на безопасном расстоянии.

Правильный ответ

№3

