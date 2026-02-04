Видео
Интересный тест ПДД — где может остановиться автомобиль

Интересный тест ПДД — где может остановиться автомобиль

Дата публикации 4 февраля 2026 06:45
Тест ПДД: где разрешена остановка в зоне проведения дорожных работ
Схема остановки авто возле места дорожных работ. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. В каком месте водитель может остановить автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. В месте А.
  2. В месте Б.
  3. В местах Б и В.
  4. В месте В.
  5. Все места разрешены.
  6. Все места запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: де можна зупинитися

Участок обозначен знаком 1.37 "Дорожные работы". Правила запрещают остановку ближе чем за 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ, а также непосредственно в зоне работ, если это создает препятствия.

Читаем пункт 15.9 (есть) ПДД:

"Остановка запрещается ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам".

Место А находится слишком близко к зоне работ, поэтому остановка там запрещена. Места Б и В расположены на безопасном расстоянии.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
