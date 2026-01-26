Кто нарушитель: непростой тест по ПДД о движении транспортных средств по тротуару

Хитрый тест ПДД — кто нарушает правила
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила, двигаясь по тротуару, в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель серого микроавтобуса.
- Велосипедист.
- Оба нарушают.
- Оба не нарушают.
Разбор задачи
В целом движение транспортных средств по тротуарам запрещено, но существуют исключения для обслуживания торговых предприятий, расположенных непосредственно рядом.
Читаем пункт 11.13 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1, 26.2 и 26.3 этих Правил".
Водитель микроавтобуса с надписью "Ліки" подъезжает к аптеке для ее обслуживания, поэтому его действия правомерны. Зато велосипедистам движение по тротуарам запрещено при любых условиях, они должны двигаться по проезжей части.
Правильный ответ
№2
