Україна
Хитрый тест ПДД — кто нарушает правила

Дата публикации 26 января 2026 06:45
Кто нарушитель: непростой тест по ПДД о движении транспортных средств по тротуару
Велосипедист и микроавтобус на тротуаре возле аптеки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила, двигаясь по тротуару, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель серого микроавтобуса.
  2. Велосипедист.
  3. Оба нарушают.
  4. Оба не нарушают.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила?

В целом движение транспортных средств по тротуарам запрещено, но существуют исключения для обслуживания торговых предприятий, расположенных непосредственно рядом.

Читаем пункт 11.13 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1, 26.2 и 26.3 этих Правил".

Водитель микроавтобуса с надписью "Ліки" подъезжает к аптеке для ее обслуживания, поэтому его действия правомерны. Зато велосипедистам движение по тротуарам запрещено при любых условиях, они должны двигаться по проезжей части.

Правильный ответ

№2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
