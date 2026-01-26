Відео
Україна
Хитрий тест ПДР — хто порушує правила

Хитрий тест ПДР — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 06:45
Хто порушник: непростий тест з ПДР про рух транспортних засобів тротуаром
Велосипедист та мікроавтобус на тротуарі біля аптеки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила, рухаючись тротуаром, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій сірого мікроавтобуса.
  2. Велосипедист.
  3. Обидва порушують.
  4. Обидва не порушують.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила?

Загалом рух транспортних засобів тротуарами заборонений, але існують винятки для обслуговування торговельних підприємств, розташованих безпосередньо поруч.

Читаємо пункт 11.13 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під’їздів і за умови виконання вимог пунктів  26.1, 26.2 та 26.3 цих Правил".

Водій мікроавтобуса з написом "Ліки" під'їжджає до аптеки для її обслуговування, тому його дії правомірні. Натомість велосипедистам рух по тротуарах заборонено за будь-яких умов, вони мають рухатися проїзною частиною.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
