Хто порушник: непростий тест з ПДР про рух транспортних засобів тротуаром

Хитрий тест ПДР — хто порушує правила
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила, рухаючись тротуаром, у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій сірого мікроавтобуса.
- Велосипедист.
- Обидва порушують.
- Обидва не порушують.
Розбір задачі
Загалом рух транспортних засобів тротуарами заборонений, але існують винятки для обслуговування торговельних підприємств, розташованих безпосередньо поруч.
Читаємо пункт 11.13 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під’їздів і за умови виконання вимог пунктів 26.1, 26.2 та 26.3 цих Правил".
Водій мікроавтобуса з написом "Ліки" під'їжджає до аптеки для її обслуговування, тому його дії правомірні. Натомість велосипедистам рух по тротуарах заборонено за будь-яких умов, вони мають рухатися проїзною частиною.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!