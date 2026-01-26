Хто порушник: непростий тест з ПДР про рух транспортних засобів тротуаром

Велосипедист та мікроавтобус на тротуарі біля аптеки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила, рухаючись тротуаром, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій сірого мікроавтобуса. Велосипедист. Обидва порушують. Обидва не порушують.

Розбір задачі

Загалом рух транспортних засобів тротуарами заборонений, але існують винятки для обслуговування торговельних підприємств, розташованих безпосередньо поруч.

Читаємо пункт 11.13 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під’їздів і за умови виконання вимог пунктів 26.1, 26.2 та 26.3 цих Правил".

Водій мікроавтобуса з написом "Ліки" під'їжджає до аптеки для її обслуговування, тому його дії правомірні. Натомість велосипедистам рух по тротуарах заборонено за будь-яких умов, вони мають рухатися проїзною частиною.

Правильна відповідь

№2

