Україна
Тест ПДР — чи має водій пропустити зустрічне авто

Дата публікації: 21 січня 2026 20:40
Хто має поступитися: тест з ПДР на виїзді зі стоянки
Вигляд з кабіни автомобіля під час виїзду з паркувального майданчика на проїзну частину. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Виїжджаючи з паркінгу, чи потрібно водію пропустити машину, яка наближається ліворуч, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Потрібно пропустити.
  2. Не потрібно пропускати.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв має дати дорогу?

Під час виїзду з місця стоянки на дорогу водій зобовʼязаний пропустити транспортні засоби, які рухаються по ній.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
