Хто має поступитися: тест з ПДР на виїзді зі стоянки

Тест ПДР — чи має водій пропустити зустрічне авто
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Виїжджаючи з паркінгу, чи потрібно водію пропустити машину, яка наближається ліворуч, у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Потрібно пропустити.
- Не потрібно пропускати.
Розбір задачі
Під час виїзду з місця стоянки на дорогу водій зобовʼязаний пропустити транспортні засоби, які рухаються по ній.
Читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній".
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!