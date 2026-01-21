Кто должен уступить: тест по ПДД на выезде со стоянки

Вид из кабины автомобиля во время выезда с парковочной площадки на проезжую часть. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Выезжая с паркинга, нужно ли водителю пропустить машину, которая приближается слева, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Нужно пропустить. Не нужно пропускать.

Разбор задачи

При выезде с места стоянки на дорогу водитель обязан пропустить транспортные средства, которые движутся по ней.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней".

Правильный ответ

№1

