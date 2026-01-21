Кто должен уступить: тест по ПДД на выезде со стоянки

Тест ПДД — должен ли водитель пропустить встречное авто
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Выезжая с паркинга, нужно ли водителю пропустить машину, которая приближается слева, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Нужно пропустить.
- Не нужно пропускать.
Разбор задачи
При выезде с места стоянки на дорогу водитель обязан пропустить транспортные средства, которые движутся по ней.
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней".
Правильный ответ
№1
