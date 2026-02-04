Тест ПДР: де дозволена зупинка в зоні проведення дорожніх робіт

Схема зупинки авто біля місця дорожніх робіт. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про зупинку та стоянку. В якому місці водій може зупинити автомобіль у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

У місці А. У місці Б. У місцях Б та В. У місці В. Усі місця дозволені. Усі місця заборонені.

Розбір задачі

Ділянка позначена знаком 1.37 "Дорожні роботи". Правила забороняють зупинку ближче ніж за 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт, а також безпосередньо в зоні робіт, якщо це створює перешкоди.

Читаємо пункт 15.9 (є) ПДР:

"Зупинка забороняється ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють".

Місце А знаходиться занадто близько до зони робіт, тому зупинка там заборонена. Місця Б та В розташовані на безпечній відстані.

Правильна відповідь

№3

