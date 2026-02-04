Тест ПДР: де дозволена зупинка в зоні проведення дорожніх робіт

Цікавий тест ПДР — де може зупинитися автомобіль
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про зупинку та стоянку. В якому місці водій може зупинити автомобіль у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- У місці А.
- У місці Б.
- У місцях Б та В.
- У місці В.
- Усі місця дозволені.
- Усі місця заборонені.
Розбір задачі
Ділянка позначена знаком 1.37 "Дорожні роботи". Правила забороняють зупинку ближче ніж за 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт, а також безпосередньо в зоні робіт, якщо це створює перешкоди.
Читаємо пункт 15.9 (є) ПДР:
"Зупинка забороняється ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють".
Місце А знаходиться занадто близько до зони робіт, тому зупинка там заборонена. Місця Б та В розташовані на безпечній відстані.
Правильна відповідь
№3
