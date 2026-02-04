Відео
Відео

Цікавий тест ПДР — де може зупинитися автомобіль

Цікавий тест ПДР — де може зупинитися автомобіль

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 06:45
Тест ПДР: де дозволена зупинка в зоні проведення дорожніх робіт
Схема зупинки авто біля місця дорожніх робіт. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про зупинку та стоянку. В якому місці водій може зупинити автомобіль у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. У місці А.
  2. У місці Б.
  3. У місцях Б та В.
  4. У місці В.
  5. Усі місця дозволені.
  6. Усі місця заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: де можна зупинитися

Ділянка позначена знаком 1.37 "Дорожні роботи". Правила забороняють зупинку ближче ніж за 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт, а також безпосередньо в зоні робіт, якщо це створює перешкоди.

Читаємо пункт 15.9 (є) ПДР:

"Зупинка забороняється ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють".

Місце А знаходиться занадто близько до зони робіт, тому зупинка там заборонена. Місця Б та В розташовані на безпечній відстані.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
