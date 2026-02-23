Тест ПДР для водіїв: хто має перевагу на перехресті з велосипедистами

Складна дорожня ситуація за участю велосипедистів. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про вимоги до велосипедистів та про проїзд перехресть. Якому з велосипедистів повинен поступитися дорогою водій жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Велосипедисту 1. Велосипедисту 2. Має дати дорогу обом. Не має давати дорогу обом.

Розбір задачі

Велосипедист №1 рухається велосипедною доріжкою через переїзд, позначений знаком 5.92.1 "Велосипедний переїзд". Позаяк доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, читаємо пункт 6.5 ПДР:

"Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов’язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою".

Велосипедист №2 рухається звичайною дорогою назустріч автомобілю. Позаяк вони знаходяться на рівнозначних дорогах, про що свідчить знак 2.3 "Головна дорога", водій жовтого авто при повороті ліворуч повинен дати дорогу зустрічному транспорту, що їде прямо.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№2

