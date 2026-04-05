Тест ПДР про обгін: хто порушує правила
Дата публікації: 5 квітня 2026 19:45
Схема обгону на дорозі. Малюнок: "За! Правилами"
Задача з теми про обгін. Синій автомобіль виконує обгін зеленої машини, а червона машина має намір випередити вантажівку. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва порушують.
- Обидва не порушують.
Розбір задачі
Синій автомобіль виконує обгін безпосередньо на перехресті. Згідно з пунктом 14.6 (а) ПДР, обгін на перехресті заборонений.
Червоний автомобіль обганяє вантажівку на ділянці з обмеженою оглядовістю (крутий поворот, дерева заважають оглядовості), що заборонено пунктом 14.6 (г) ПДР.
Правильна відповідь №3
