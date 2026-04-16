Корисний тест ПДР: хто може ігнорувати ці знаки?
Задача на знання наказових дорожніх знаків. Зображено два знаки: 4.2 "Рух праворуч" та 4.3 "Рух ліворуч". Водії яких транспортних засобів можуть не виконувати їхніх вимог?
Варіанти відповіді
- Які рухаються за встановленими маршрутами.
- Які належати громадянам, які проживають у цій зоні.
- Які обслуговують підприємство в цій зоні.
- Відповіді 2 та 3.
- Відповіді 1, 2 і 3.
Розбір задачі
Знак 4.2 "Рух праворуч" дозволяє рух лише у вказаному напрямку. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.
Знак 4.3 "Рух ліворуч" дозволяє у вказаному напрямку, а також розворот. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.
Тобто ігнорувати ці знаки мають право водії громадського транспорту, які рухаються за своїми маршрутами.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
