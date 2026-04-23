Головна Авто Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя останнім

Дата публікації: 23 квітня 2026 20:40
Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про проїзд перехресть. На Т-подібному перехресті легковик рухається прямо, а вантажівка та трамвай повертають ліворуч. На ділянці встановлені знаки 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу". Хто з водіїв проїде перехрестя останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Водій автомобіля.
  2. Водій вантажівки.
  3. Водій трамвая.

Розбір задачі

Перед легковиком та вантажівкою стоїть знак 2.3 "Головна дорога", а перед трамваєм — 2.1 "Дати дорогу". Це нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг. Легковик та вантажівка перебувають на головній дорозі, а трамвай — на другорядній.

Згідно з пунктом 16.11 ПДР, на перехресті нерівнозначних доріг водій, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються по головній дорозі, незалежно від напрямку їхнього руху. Перевага трамвая перед автомобілями діє лише за умови перебування в рівнозначних умовах.

Правильна відповідь №3

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
