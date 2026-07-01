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Главная Авто Коварный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Коварный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 20:40
Тест ПДД о двойном обгоне: кто из водителей нарушает правила
Схема обгона. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание общих положений ПДД и по теме об обгоне. На участке дороги водители синего и красного автомобилей намерены совершить обгон транспортных средств. Кто из них нарушит правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал За! Правилами.

Варианты ответа

  1. Только водитель синего автомобиля.
  2. Только водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя нарушат правила.
  4. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен на расстоянии менее 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте.

Следовательно, водитель красного автомобиля является нарушителем.

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На перекрестке, согласно пункту 14.6 ПДД, обгон также запрещен. Но выезд из жилой зоны (о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона") не считается перекрестком, это прилегающая территория, согласно пункту 1.10 ПДД.

Таким образом, водитель синего автомобиля не нарушает правила.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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