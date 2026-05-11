Сложный тест ПДД: разрешена ли водителю остановка

Красное авто перед тоннелем. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. Водитель красного автомобиля намерен подобрать двух пассажиров перед тоннелем, обозначенным соответствующим дорожным знаком. Разрешена ли водителю остановка в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешена. Разрешена только для посадки пассажиров. Запрещена.

Разбор задачи

На участке дороги есть тоннель обозначенный дорожным знаком 5.74 "Тоннель". Согласно пункту 15.9 ПДД, остановка транспортных средств запрещается: "на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях". В изображенной ситуации водитель намерен подобрать пассажиров не в тоннеле, а возле него.

Правильный ответ №1

