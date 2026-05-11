Сложный тест ПДД: разрешена ли водителю остановка
Задача по теме об остановке и стоянке. Водитель красного автомобиля намерен подобрать двух пассажиров перед тоннелем, обозначенным соответствующим дорожным знаком. Разрешена ли водителю остановка в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешена.
- Разрешена только для посадки пассажиров.
- Запрещена.
Разбор задачи
На участке дороги есть тоннель обозначенный дорожным знаком 5.74 "Тоннель". Согласно пункту 15.9 ПДД, остановка транспортных средств запрещается: "на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях". В изображенной ситуации водитель намерен подобрать пассажиров не в тоннеле, а возле него.
Правильный ответ №1
