Складний тест ПДР: чи дозволена водію зупинка

Червоне авто перед тунелем. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Водій червоного автомобіля має намір підібрати двох пасажирів перед тунелем, позначеним відповідним дорожнім знаком. Чи дозволена водієві зупинка у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволена. Дозволена лише для посадки пасажирів. Заборонена.

Розбір задачі

На ділянці дороги є тунель позначений дорожнім знаком 5.74 "Тунель". Згідно з пунктом 15.9 ПДР, зупинка транспортних засобів забороняється: "на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях". У зображеній ситуації водій має намір підібрати пасажирів не у тунелі, а біля нього.

Правильна відповідь №1

