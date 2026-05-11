Складний тест ПДР: чи дозволена водію зупинка

Складний тест ПДР: чи дозволена водію зупинка

Дата публікації: 11 травня 2026 20:40
Червоне авто перед тунелем. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Водій червоного автомобіля має намір підібрати двох пасажирів перед тунелем, позначеним відповідним дорожнім знаком. Чи дозволена водієві зупинка у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволена.
  2. Дозволена лише для посадки пасажирів.
  3. Заборонена.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволена посадка пасажирів

На ділянці дороги є тунель позначений дорожнім знаком 5.74 "Тунель". Згідно з пунктом 15.9 ПДР, зупинка транспортних засобів забороняється: "на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях". У зображеній ситуації водій має намір підібрати пасажирів не у тунелі, а біля нього.

Правильна відповідь №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
