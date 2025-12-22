Складний тест ПДР: де дозволена стоянка авто

Хитрий тест ПДР — де дозволена парковка автомобіля
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку. В якому місці водієві дозволяється поставити свій автомобіль на стоянку у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- В місці В.
- В місцях В та Г.
- В місці Г.
- В місцях А та Б.
- В місці Б.
- В місцях Б та В.
- В місцях Б, В та Г.
Розбір задачі
На ділянці дороги встановлено знак 3.35 "Стоянку заборонено", який забороняє паркування від місця його встановлення до найближчого перехрестя за ним, а якщо перехрестя немає — то до кінця населеного пункту. А ще дія цього знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено.
Таким чином в місці В стоянка дозволена, а в місці А заборонена.
Далі читаємо пункт 15.3 ПДР:
"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1 (вузькою суцільною), а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".
Отже, ставити транспортні засоби на стоянку на лівому боці дороги можна лише в населених пунктах. Значить місце стоянки Б дозволене, а Г — заборонене.
Правильна відповідь
№6
