Україна
Хитрий тест ПДР — де дозволена парковка автомобіля

Хитрий тест ПДР — де дозволена парковка автомобіля

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 06:45
Складний тест ПДР: де дозволена стоянка авто
Де можна зупинитися? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку. В якому місці водієві дозволяється поставити свій автомобіль на стоянку у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. В місці В.
  2. В місцях В та Г.
  3. В місці Г.
  4. В місцях А та Б.
  5. В місці Б.
  6. В місцях Б та В.
  7. В місцях Б, В та Г.

Розбір задачі

Тест з ПДР: де можна поставити авто?

На ділянці дороги встановлено знак 3.35 "Стоянку заборонено", який забороняє паркування від місця його встановлення до найближчого перехрестя за ним, а якщо перехрестя немає — то до кінця населеного пункту. А ще дія цього знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено.

Таким чином в місці В стоянка дозволена, а в місці А заборонена.

Далі читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1 (вузькою суцільною), а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Отже, ставити транспортні засоби на стоянку на лівому боці дороги можна лише в населених пунктах. Значить місце стоянки Б дозволене, а Г — заборонене.

Правильна відповідь

№6

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
