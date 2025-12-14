Відео
Головна Авто Підступний тест ПДР — як правильно заїхати на стоянку

Підступний тест ПДР — як правильно заїхати на стоянку

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 12:35
Хитрий тест ПДР для грамотних водіїв: як правильно заїхати на стоянку
Як можна? Малюнок: Avtoshkola

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може заїхати на стоянку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала Avtoshkola.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. За будь-якою траєкторією.
  4. Заборонено за обома траєкторіями.

Розбір задачі

Тест з ПДР: як заїхати на стоянку без порушення правил?

Водій червоного автомобіля має намір заїхати в зону паркування або за допомогою повороту ліворуч (траєкторія А), або з виконанням складнішого маневру: розворот, потім рух заднім ходом та поворот праворуч (траєкторія Б).

На ділянці встановлений знак 5.29 "Місце для розвороту", який позначає місце для розвороту транспортних засобів, але забороняє поворот ліворуч. Тому скористатися траєкторією "А" водій червоного автомобіля не може.

Для виконання руху за траєкторією "Б" частину шляху доведеться їхати заднім ходом.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Таким чином водій червоного автомобіля не порушує жодну з цих заборонних вимог.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
