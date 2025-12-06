Відео
Відео

Головна Авто Тест ПДР — з якою швидкістю може їхати водій

Тест ПДР — з якою швидкістю може їхати водій

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 11:40
Тест ПДР: яка швидкість дозволена водієві авто
Як їхати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про швидкість руху. З якою швидкістю дозволяється подальший рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. До 50 км/год.
  2. До 60 км/год.
  3. До 70 км/год.
  4. До 90 км/год.
  5. До 110 км/год.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яка дозволена швидкість?

На ділянці дороги водій рухається прямо. Перед собою він бачить знак 5.33 "Рекомендована швидкість", що лише рекомендує швидкість, з якою водієві краще їхати.

Також водій проїжджає знак 5.50 "Кінець населеного пункту". Згідно з пунктом 12.6 ПДР, поза населеним пунктом на зображеній дорозі водієві легкового автомобіля зі стажем водіння більш як два роки дозволяється рух зі швидкістю, що не перевищує 90 км/год.

Правильна відповідь

№4

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
