Тест ПДР: яка швидкість дозволена водієві авто

Тест ПДР — з якою швидкістю може їхати водій
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про швидкість руху. З якою швидкістю дозволяється подальший рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- До 50 км/год.
- До 60 км/год.
- До 70 км/год.
- До 90 км/год.
- До 110 км/год.
Розбір задачі
На ділянці дороги водій рухається прямо. Перед собою він бачить знак 5.33 "Рекомендована швидкість", що лише рекомендує швидкість, з якою водієві краще їхати.
Також водій проїжджає знак 5.50 "Кінець населеного пункту". Згідно з пунктом 12.6 ПДР, поза населеним пунктом на зображеній дорозі водієві легкового автомобіля зі стажем водіння більш як два роки дозволяється рух зі швидкістю, що не перевищує 90 км/год.
Правильна відповідь
№4
