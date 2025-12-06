Видео
Главная Авто Тест ПДД — с какой скоростью может ехать водитель

Тест ПДД — с какой скоростью может ехать водитель

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 11:40
Тест ПДД: какая скорость разрешена водителю авто
Как ехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о скорости движения. С какой скоростью разрешается дальнейшее движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. До 50 км/ч.
  2. До 60 км/ч.
  3. До 70 км/ч.
  4. До 90 км/ч.
  5. До 110 км/ч.

Разбор задачи

Тест з ПДР: яка дозволена швидкість?

На участке дороги водитель движется прямо. Перед собой он видит знак 5.33 "Рекомендуемая скорость", лишь рекомендующий скорость, с которой водителю лучше ехать.

Также водитель проезжает знак 5.50 "Конец населенного пункта". Согласно пункту 12.6 ПДД, вне населенного пункта на изображенной дороге водителю легкового автомобиля со стажем вождения более двух лет разрешается движение со скоростью, не превышающей 90 км/ч.

Правильный ответ

№4

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
