Експрес-тест ПДР: куди дозволено їхати водію

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків. В якому напрямку дозволено проїхати водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та ліворуч. Прямо та у зворотному напрямку. Ліворуч та у зворотному напрямку. Лише у зворотному напрямку. Лише ліворуч.

Розбір задачі

Реклама

На перехресті горить зелений сигнал світлофора та встановлено знак 5.30 "Зона для розвороту".

Назва знака говорить сама за себе, але не усі знають що він забороняє поворот ліворуч. Таким чином водій у зображеній ситуації може виконати розворот або проїхати прямо.

Реклама

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: