Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Швидкий тест ПДР — куди може їхати водій

Швидкий тест ПДР — куди може їхати водій

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 19:45
Експрес-тест ПДР: куди дозволено їхати водію
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків. В якому напрямку дозволено проїхати водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та ліворуч.
  3. Прямо та у зворотному напрямку.
  4. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. Лише у зворотному напрямку.
  6. Лише ліворуч.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди можна їхати?

Реклама

На перехресті горить зелений сигнал світлофора та встановлено знак 5.30 "Зона для розвороту".

Назва знака говорить сама за себе, але не усі знають що він забороняє поворот ліворуч. Таким чином водій у зображеній ситуації може виконати розворот або проїхати прямо.

Реклама

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Реклама

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації