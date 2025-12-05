Экспресс-тест ПДД: куда разрешено ехать водителю

Быстрый тест ПДД — куда может ехать водитель
Дата публикации 5 декабря 2025 19:45
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"
Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. В каком направлении разрешено проехать водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и налево.
- Прямо и в обратном направлении.
- Налево и в обратном направлении.
- Только в обратном направлении.
- Только налево.
Разбор задачи
На перекрестке горит зеленый сигнал светофора и установлен знак 5.30 "Зона для разворота".
Название знака говорит само за себя, но не все знают, что он запрещает поворот налево. Таким образом водитель в изображенной ситуации может выполнить разворот или проехать прямо.
Правильный ответ
№3
