Экспресс-тест ПДД: куда разрешено ехать водителю

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. В каком направлении разрешено проехать водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо. Прямо и налево. Прямо и в обратном направлении. Налево и в обратном направлении. Только в обратном направлении. Только налево.

Разбор задачи

На перекрестке горит зеленый сигнал светофора и установлен знак 5.30 "Зона для разворота".

Название знака говорит само за себя, но не все знают, что он запрещает поворот налево. Таким образом водитель в изображенной ситуации может выполнить разворот или проехать прямо.

Правильный ответ

№3

