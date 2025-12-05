Видео
Україна
Видео

Быстрый тест ПДД — куда может ехать водитель

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 19:45
Экспресс-тест ПДД: куда разрешено ехать водителю
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. В каком направлении разрешено проехать водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Прямо и в обратном направлении.
  4. Налево и в обратном направлении.
  5. Только в обратном направлении.
  6. Только налево.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди можна їхати?

На перекрестке горит зеленый сигнал светофора и установлен знак 5.30 "Зона для разворота".

Название знака говорит само за себя, но не все знают, что он запрещает поворот налево. Таким образом водитель в изображенной ситуации может выполнить разворот или проехать прямо.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
