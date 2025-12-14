Хитрый тест ПДД для грамотных водителей: как правильно заехать на стоянку

Как можно? Рисунок: Avtoshkola

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории водитель красного автомобиля может заехать на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила Avtoshkola.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. По любой траектории. Запрещено по обеим траекториям.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен заехать в зону парковки или с помощью поворота налево (траектория А), или с выполнением более сложного маневра: разворот, затем движение задним ходом и поворот направо (траектория Б).

На участке установлен знак 5.29 "Место для разворота", который обозначает место для разворота транспортных средств, но запрещает поворот налево. Поэтому воспользоваться траекторией "А" водитель красного автомобиля не может.

Для выполнения движения по траектории "Б" часть пути придется ехать задним ходом.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Таким образом водитель красного автомобиля не нарушает ни одного из этих запрещающих требований.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: