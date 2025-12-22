Видео
Україна
Видео

Хитрый тест ПДД — где разрешена парковка автомобиля

Хитрый тест ПДД — где разрешена парковка автомобиля

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 06:45
Сложный тест ПДД: где разрешена стоянка авто
Где можно остановиться? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. В каком месте водителю разрешается поставить свой автомобиль на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. В месте В.
  2. В местах В и Г.
  3. В месте Г.
  4. В местах А и Б.
  5. В месте Б.
  6. В местах Б и В.
  7. В местах Б, В и Г.

Разбор задачи

Тест з ПДР: де можна поставити авто?

На участке дороги установлен знак 3.35 "Стоянка запрещена", который запрещает парковку от места его установки до ближайшего перекрестка за ним, а если перекрестка нет — то до конца населенного пункта. А еще действие этого знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Таким образом в месте В стоянка разрешена, а в месте А запрещена.

Далее читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1 (узкой сплошной), а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

Следовательно, ставить транспортные средства на стоянку на левой стороне дороги можно только в населенных пунктах. Значит место стоянки Б разрешено, а Г — запрещено.

Правильный ответ

№6

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

