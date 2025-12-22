Сложный тест ПДД: где разрешена стоянка авто

Хитрый тест ПДД — где разрешена парковка автомобиля
Задача на знание дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. В каком месте водителю разрешается поставить свой автомобиль на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- В месте В.
- В местах В и Г.
- В месте Г.
- В местах А и Б.
- В месте Б.
- В местах Б и В.
- В местах Б, В и Г.
Разбор задачи
На участке дороги установлен знак 3.35 "Стоянка запрещена", который запрещает парковку от места его установки до ближайшего перекрестка за ним, а если перекрестка нет — то до конца населенного пункта. А еще действие этого знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.
Таким образом в месте В стоянка разрешена, а в месте А запрещена.
Далее читаем пункт 15.3 ПДД:
"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1 (узкой сплошной), а также на левой стороне дороги с односторонним движением".
Следовательно, ставить транспортные средства на стоянку на левой стороне дороги можно только в населенных пунктах. Значит место стоянки Б разрешено, а Г — запрещено.
Правильный ответ
№6
