Сложный тест ПДД: где разрешена стоянка авто

Задача на знание дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. В каком месте водителю разрешается поставить свой автомобиль на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

В месте В. В местах В и Г. В месте Г. В местах А и Б. В месте Б. В местах Б и В. В местах Б, В и Г.

Разбор задачи

На участке дороги установлен знак 3.35 "Стоянка запрещена", который запрещает парковку от места его установки до ближайшего перекрестка за ним, а если перекрестка нет — то до конца населенного пункта. А еще действие этого знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Таким образом в месте В стоянка разрешена, а в месте А запрещена.

Далее читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1 (узкой сплошной), а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

Следовательно, ставить транспортные средства на стоянку на левой стороне дороги можно только в населенных пунктах. Значит место стоянки Б разрешено, а Г — запрещено.

Правильный ответ

№6

