Непростой тест ПДД: куда может двигаться водитель

Сложный тест ПДД — куда разрешено движение авто
Задача на знание дорожных знаков и разметки, а также по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории может продолжить движение водитель такси в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил "L" Инструктор".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- По траектории В.
- По траектории Г.
- По любой траектории.
Разбор задачи
Водитель такси заметил впереди пробку и пытается избежать ее. Поворот направо (траектория А) можно осуществить только с правой полосы, а такси находится в левой.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Перестроиться в правую полосу (траектория Б), которая предназначена для маршрутных транспортных средств, где разрешено движение такси, водитель тоже не может. Такой маневр запрещают знак 3.21 "Въезд запрещен" и табличка 7.9 "Полоса движения".
Развернуться (траектория Г) таксисту также запрещено, ведь разметку 1.11 разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — исключительно по завершении обгона или объезда препятствия.
Следовательно, таксисту остается продолжать ехать по траектории В.
Правильный ответ
№3
