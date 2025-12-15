Видео
Видео

Сложный тест ПДД — куда разрешено движение авто

Сложный тест ПДД — куда разрешено движение авто

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 07:35
Непростой тест ПДД: куда может двигаться водитель
Куда можно? Рисунок: "L" Инструктор"

Задача на знание дорожных знаков и разметки, а также по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории может продолжить движение водитель такси в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил "L" Инструктор".

Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. По траектории В.
  4. По траектории Г.
  5. По любой траектории.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою траєкторією може проїхати таксист?

Водитель такси заметил впереди пробку и пытается избежать ее. Поворот направо (траектория А) можно осуществить только с правой полосы, а такси находится в левой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Перестроиться в правую полосу (траектория Б), которая предназначена для маршрутных транспортных средств, где разрешено движение такси, водитель тоже не может. Такой маневр запрещают знак 3.21 "Въезд запрещен" и табличка 7.9 "Полоса движения".

Развернуться (траектория Г) таксисту также запрещено, ведь разметку 1.11 разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — исключительно по завершении обгона или объезда препятствия.

Следовательно, таксисту остается продолжать ехать по траектории В.

Правильный ответ

№3

Валентин Бандура
Автор:
Валентин Бандура
