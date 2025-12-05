Сложный тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым

Кто последний? Фото: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке должны проехать перекресток автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Синий автомобиль, белый, красный, белый. Синий автомобиль, красный, белый. Белый автомобиль, красный, синий. Белый автомобиль, синий, красный. Красный автомобиль, синий, белый. Красный автомобиль, белый, синий.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля выполняет разворот, водитель красного проезжает прямо, а водитель белого — поворачивает налево.

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу", водители красного и белого автомобилей находятся на второстепенных дорогах, поэтому должны уступить водителю синего на главной.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель белого авто, который поворачивает налево, проедет последним, потому что должен уступить красной машине, движущейся прямо во встречном направлении.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: