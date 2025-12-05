Відео
Непростий тест ПДР — хто перший на перехресті

Непростий тест ПДР — хто перший на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 07:35
Складний тест ПДР на перехресті: хто проїде першим
Хто останній? Фото: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку мають проїхати перехрестя автомобілі у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, білий, червоний.
  2. Синій автомобіль, червоний, білий.
  3. Білий автомобіль, червоний, синій.
  4. Білий автомобіль, синій, червоний.
  5. Червоний автомобіль, синій, білий.
  6. Червоний автомобіль, білий, синій.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На перехресті водій синього автомобіля виконує розворот, водій червоного проїжджає прямо, а водій білого — повертає ліворуч.

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу", водії червоного та білого автомобілів перебувають на другорядних дорогах, тому мають поступитися водію синього на головній.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водій білого авто, який повертає ліворуч, проїде останнім, бо має поступитися червоній машині, що рухається прямо у зустрічному напрямку.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
