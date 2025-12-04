Непростой тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и по темам о регулировании дорожного движения и начало движения и изменение его направления. Кто из водителей авто нарушит правила, выполнив задуманный маневр, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушат. Оба водителя не нарушат.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля на левой полосе намерен повернуть налево на перекрестке, а водитель желтого автомобиля на правой полосе хочет выполнить разворот.

Зеленый сигнал светофора и знак 5.16 "Направление движения по полосам" позволяют водителю синего автомобиля выполнить поворот налево. Но он не может этого сделать из-за запрещающего знака 3.23 "Поворот налево запрещен", который закреплен на щите желтого цвета.

Читаем пунктом 8.2 ПДД:

"Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

Также запрещающий 3.23 не отменяется сигналами светофора, ведь он не является знаком приоритета, как, например, 2.3. "Главная дорога".

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Интересно, что знак 3.23 "Поворот налево запрещен" не запрещает выполнять разворот. Но водитель желтого автомобиля подъехал к перекрестку по правой полосе, поэтому развернуться не может.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: