Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Сложный тест ПДД — кто нарушает правила на перекрестке

Сложный тест ПДД — кто нарушает правила на перекрестке

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 19:45
Непростой тест ПДД: кто из водителей нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и по темам о регулировании дорожного движения и начало движения и изменение его направления. Кто из водителей авто нарушит правила, выполнив задуманный маневр, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба водителя нарушат.
  4. Оба водителя не нарушат.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто їде не за правилами?

Водитель синего автомобиля на левой полосе намерен повернуть налево на перекрестке, а водитель желтого автомобиля на правой полосе хочет выполнить разворот.

Зеленый сигнал светофора и знак 5.16 "Направление движения по полосам" позволяют водителю синего автомобиля выполнить поворот налево. Но он не может этого сделать из-за запрещающего знака 3.23 "Поворот налево запрещен", который закреплен на щите желтого цвета.

Читаем пунктом 8.2 ПДД:

"Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

Также запрещающий 3.23 не отменяется сигналами светофора, ведь он не является знаком приоритета, как, например, 2.3. "Главная дорога".

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Интересно, что знак 3.23 "Поворот налево запрещен" не запрещает выполнять разворот. Но водитель желтого автомобиля подъехал к перекрестку по правой полосе, поэтому развернуться не может.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации