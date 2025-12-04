Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Складний тест ПДР — хто порушує правила на перехресті

Складний тест ПДР — хто порушує правила на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 19:45
Непростий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила
Хто порушник? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків та з тем про регулювання дорожнього руху та початок руху і зміну його напрямку. Хто з водіїв авто порушить правила, виконавши задуманий маневр, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії порушать.
  4. Обидва водії не порушать.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто їде не за правилами?

Водій синього автомобіля на лівій смузі має намір повернути ліворуч на перехресті, а водій жовтого автомобіля на правій смузі хоче виконати розворот.

Зелений сигнал світлофора та знак 5.16 "Напрямок руху по смугах" дозволяють водієві синього автомобіля виконати поворот ліворуч. Але він не може цього зробити через заборонний знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який закріплений на щиті жовтого кольору.

Читаємо пунктом 8.2 ПДР:

"Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Також заборонний 3.23 не скасовується сигналами світлофора, адже він не є знаком пріоритету, як, наприклад, 2.3. "Головна дорога".

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Цікаво, що знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" не забороняє виконувати розворот. Але водій жовтого автомобіля під'їхав до перехрестя правою смугою, тому розвернутися не може.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації