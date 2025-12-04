Непростий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків та з тем про регулювання дорожнього руху та початок руху і зміну його напрямку. Хто з водіїв авто порушить правила, виконавши задуманий маневр, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії порушать. Обидва водії не порушать.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля на лівій смузі має намір повернути ліворуч на перехресті, а водій жовтого автомобіля на правій смузі хоче виконати розворот.

Зелений сигнал світлофора та знак 5.16 "Напрямок руху по смугах" дозволяють водієві синього автомобіля виконати поворот ліворуч. Але він не може цього зробити через заборонний знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який закріплений на щиті жовтого кольору.

Читаємо пунктом 8.2 ПДР:

"Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Також заборонний 3.23 не скасовується сигналами світлофора, адже він не є знаком пріоритету, як, наприклад, 2.3. "Головна дорога".

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Цікаво, що знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" не забороняє виконувати розворот. Але водій жовтого автомобіля під'їхав до перехрестя правою смугою, тому розвернутися не може.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№3

