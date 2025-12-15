Відео
Головна Авто Складний тест ПДР — куди дозволений рух авто

Складний тест ПДР — куди дозволений рух авто

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 07:35
Непростий тест ПДР: куди може рухатися водій
Куди можна? Малюнок: "L" Інструктор"

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією може продовжити рух водій таксі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував "L" Інструктор".

Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. За траєкторією В.
  4. За траєкторією Г.
  5. За будь-якою траєкторією.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за якою траєкторією може проїхати таксист?

Водій таксі помітив попереду затор й намагається уникнути його. Поворот праворуч (траєкторія А) можна здійснити лише з правої смуги, а таксі перебуває в лівій.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Перестроїтися в праву смугу (траєкторія Б), яка призначена для маршрутних транспортних засобів, де дозволений рух таксі, водій теж не може. Такий маневр забороняють знак 3.21 "В'їзд заборонено" та табличка 7.9 "Смуга руху".

Розвернутися (траєкторія Г) таксисту також заборонено, адже розмітку 1.11 дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — виключно по завершенні обгону або об'їзду перешкоди.

Отже, таксисту залишається продовжувати їхати за траєкторією В.

Правильна відповідь

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
