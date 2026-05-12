Каверзный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила
Задача на знание общих положений ПДД и по теме об обгоне транспортных средств. На мосту водитель желтого авто намерен опередить синюю машину, в то же время под мостом водитель красного автомобиля идет на обгон белого авто. Кто из них нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Оба нарушают.
- Оба не нарушают правила.
Разбор задачи
Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен на мостах, эстакадах и путепроводах. Но водитель желтого авто на мосту не выполняет обгон.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".
В изображенной на рисунке ситуации водитель желтого авто, опережая синюю машину, не выезжает на встречную полосу. Следовательно, речь идет не об обгоне, а об опережении, которое на мостах не запрещено.
Относительно водителя красного автомобиля, то о запрете обгона под мостами в правилах вообще не говорится.
Правильный ответ №4
