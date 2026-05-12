Каверзный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Схемы движения авто на мосту и под мостом.

Задача на знание общих положений ПДД и по теме об обгоне транспортных средств. На мосту водитель желтого авто намерен опередить синюю машину, в то же время под мостом водитель красного автомобиля идет на обгон белого авто. Кто из них нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба нарушают. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен на мостах, эстакадах и путепроводах. Но водитель желтого авто на мосту не выполняет обгон.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".

В изображенной на рисунке ситуации водитель желтого авто, опережая синюю машину, не выезжает на встречную полосу. Следовательно, речь идет не об обгоне, а об опережении, которое на мостах не запрещено.

Относительно водителя красного автомобиля, то о запрете обгона под мостами в правилах вообще не говорится.

Правильный ответ №4

