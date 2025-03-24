Тест по ПДД — разрешен ли маневр, 70% ошибаются

Так можно? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача на знание дорожных знаков и общих положений Правил дорожного движения. Разрешено ли водителю желтого автомобиля выполнить маневр по указанной траектории в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если маневр будет завершен до поворота. Запрещено

Разбор задачи

Водитель желтого автомобиля намерен опередить красную машину, которая движется медленно. На участке установлен знак 3.25 "Обгон запрещен", который запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Еще один знак 1.1 "Опасный поворот направо" вне населенных пунктов предупреждает о закруглении дороги радиусом менее 500 м и устанавливается на расстоянии 150-300 м до начала опасного участка. А согласно пункту 14.6 ПДД, обгон на крутых поворотах запрещается.

Все вышеприведенное беспрекословно запрещает водителю желтого автомобиля выполнять обгон, но он и не собирается никого обгонять.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".

В изображенной на рисунке ситуации водитель желтого авто, опережая красную машину, не выезжает на встречную полосу, по которой, кстати, движется грузовик.

Правильный ответ №1

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